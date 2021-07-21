Aydın Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarında hız kesmiyor

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürütmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, İncirliova ilçesi Akçeşme Mahallesi ve Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını tamamlayarak yolları ulaşıma açtı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, asfalt sezonunda yüzlerce kilometrelik yol planlaması yapıldığını ve bu planlamalar doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Aydınlıları kaliteli ve güvenli yollarla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.