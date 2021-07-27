Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tatbikat gerçeği aratmadı

Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana gelen çeşitli acil durumları, ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılan "Beyaz kod","Mavi kod" ve "Pembe Kod"uyarı sistemi tatbikatları, hizmet kalitesini arttırabilmek amacı ile önceden belirlenen senaryoya göre başarıyla gerçekleştirildi.
Gerçeğini aratmayan "Mavi Kod ( Hayati risk )" , Beyaz kod ( Şiddet, taciz ) ve Pembe kod ( Çocuk kaybolması, kaçırılması ) senaryoları başarıyla canlandırıldı. Kimi hastalar ve hasta yakınları tatbikatı gerçek zannederek tatbikattan haberi olmayan diğer birim çalışanları olaya dahil olmak istemeleri senaryoların gerçeği aratmayacak performansta gerçekleştiğini gösterdi.
Kod uygulamalarını değerlendirmek, işleyişi daha iyi hale getirmek, eksiklerimizi tespit etmek amacıyla yapılan bu tatbikatların, personelin bu tarz durumlara hazırlıklı olması ve karşılaşacakları herhangi bir olumsuzlukta, ne yapılması gerektiğini tatbikatlarla pekiştirilmeye çalışılıyor.
Hastanede tatbikatı izleyen vatandaşlar uygulamanın yerinde olduğunu belirterek bu tür uygulamaların mutlaka yapılması gerektiğini ifade ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.