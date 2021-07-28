Ayağı kopan leylek tedaviye alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Uzunçam Mahallesi muhtarı tarafından ayağı kopmuş halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Nazilli Uzunçam Köyü muhtarı Necdet Gören'in, köyde bulduğu ayağı kopuk yetişkin leylek, Nazilli Hayvanseverler Derneği'ne ulaşması sonucu kliniğe alındı. Veteriner kliniğine alınarak ilk müdahalesi yapılan leyleğin kopan ayağının, muhtemel plastik ipe dolanarak koptuğu düşünülüyor.

Leyleğin genel durumuyla ilgili teşhis yapan Naz Vet Veteriner Kliniği Hekimi Ferhat Kocabaş;

“Eklem yerinin altından kangren olmak suretiyle kopan ayak halen daha iltihaplı. İltihap tedavisini uyguladıktan sonra gerekli tedaviyi yaparak yaşamına devam edebileceği bir protez üstünde uğraşacağız” dedi.

Nazilli Hayvanseverler Derneği’nden yapılan açıklamada, “Leyleğe karşı duyarsız kalmayarak bizlere ulaştıran muhtarınıza teşekkür ederiz, veteriner hekimimiz bu konuda çok hassas ve gereğini yapmak için bizler de elimizden geleni yapacağız. Konu ile ilgili olarak Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Egemen İşcan'a de bilgi verdik, onlar da hayırlı haberlerimizi bekliyorlar. Yaşam hakkı hepimiz için. Bu canlılara en büyük faydayı da, zararı da yine biz yapıyoruz. Çevreye attığımız atıkların sonucunu yine doğa çekiyor lütfen daha dikkatli davranalım” denildi.

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