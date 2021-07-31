Aydın kavrulmaya devam edecek

Aydın'da hava sıcaklığı bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, yeni haftada en yüksek hava sıcaklığı 45 derece ile Salı günü görülecek.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Aydın'da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün en yüksek hava sıcaklığı 12.0018.00 saatleri arasında 43 derece olarak ölçülürken, hafta içerisinde en yüksek hava sıcaklığı Salı günü 45 derece olarak görülecek. Etkili olan sıcak hava ile birlikte vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaları gerektiği belirtildi.



31 Temmuz4 Ağustos tarihleri arasında hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek olup en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle olacak; Bugün en düşük 35, en yüksek 43 derece, 1 Ağustos Pazar en düşük 27, en yüksek 43 derece, 2 Ağustos Pazartesi en yüksek düşük 27 en yüksek 43 derece, 3 Ağustos Salı günü en düşük 28, en yüksek 45 derece, 4 Ağustos Çarşamba en düşük 29, en yüksek 44 derece.

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