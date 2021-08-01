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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’den Manavgat’a yardım eli

İHA

Nazilli’den Manavgat’a yardım eli

Millet İttifakı Belediyeleri tarafından ülke genelinde yangından zarar gören noktalara yardım etmek için düzenlenen kampanyaya Nazilli Belediyesi de katıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın önderliğinde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 3 kamyon yonca ve hayvan yemi Arslanlı’dan Manavgat’a doğru yola çıktı.
İYİ Parti ve CHP İlçe Teşkilatı üyelerinin katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Özcan; “Millet İttifakı Belediyeleri olarak Manavgat’tan gelen talepler üzerine, İncirliova Belediyemiz ile ortaklaşa çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hayvan yemlerimizi gönderiyoruz. Türk Milleti tarihi boyunca her türlü zorluğun üstesinden el birliği ile gelmiştir. İnşallah ülkemizde son günlerde yaşadığımız bu felaketlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Dileriz ki bir daha böyle felaketler yaşanmasın. Ülkemizin her karış toprağı büyük fedakarlıklar sonucunda kazanılmıştır. Her karış toprağı çok kıymetlidir. Ülkemizin dört bir yanında yangından etkilenen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun diyor, memleketimizin yardımseverliğini bir kez daha gösteren Arslanlı halkına ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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