Karacaören Mahallesi'nde içme suyu sevinci

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ aracılığıyla kentin altyapısına yaptığı hizmetleri tüm kente yayarak vatandaşlara eşit hizmet götürmeye devam ederken, Karacaören Mahalle Muhtrarı Muhittin Can, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Koçarlı’nın Karacaören Mahallesi’nde vatandaşların özellikle yaz aylarında artan kullanım suyu ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut içme suyu kaynaklarına ilave kaynaklar eklenerek içme suyu arıtma tesisinden sonra içme suyu deposuna aktarıldı. Böylelikle gelen suların miktarı ve kullanım kalitesi arttırılarak mahallenin su ihtiyacı karşılandı. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASKİ) bağlı Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı da içme suyu numunelerini de düzenli olarak alarak kontrol ediyor.



“Özlem Başkan başta olmak üzere ASKİ ve emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Bu artıma sistemi ve mahallenin içme suyu altyapısı ile bilgi veren Karacaören Mahalle Muhtarı Muhittin Can, “Kaynak suyumuz yetersiz olduğu için yaz döneminde sıkıntı çekiyorduk. ASKİ tarafından sulama suyuna arıtma sistemi koyuldu. Artık depomuzda 24 saat kullanma suyumuz var. ASKİ yetkililerine kolaylıkla ulaşıyoruz ve hemen geliyorlar, sorun olursa anında çözülüyor. Özlem Başkan başta olmak üzere ASKİ ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



“Bizim herhangi bir şikayetimiz yok”

Mahalle sakinlerinden Muhammer Şimşek, “Bu sistem yapıldıktan sonra evlerde 24 saat su akmaya başladı. ASKİ’ye alo dediğimizde anında gelip müdahalede bulunuyorlar. Bizim herhangi bir şikayetimiz yok. Özlem Başkana teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Her zaman arkasındayız” diye konuşurken, bir diğer mahalle sakini Erol Yigen ise “Arıtma sistemi var, suyumuz 24 saat aksaklık olmadan akıyor. Gelen sudan şikayetim yok. Arıza olursa da ASKİ gelip anında tamiratını yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

