Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı (3)

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4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mevkiinde çıkan orman yangını havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopterin de desteği ile 4 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-08-15 23:06:53



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