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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da ithalat arttı

İHA

Aydın’da ithalat arttı

Ülke ekonomisine katkı sağlayan illerden olan Aydın’da Temmuz ayında ihracat azalırken ithalatta artış yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 65 milyon 556 bin dolar, ithalat ise yüzde 90,1 artarak 23 milyon 910 bin dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25. il olurken ithalatta ise 28. sırada yer aldı.
İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2021 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 77,03 ile 50 milyon 499 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 17,99 ile 11 milyon 794 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,98 ile 3 milyon 262 bin dolar oldu.
İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2021 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 91,82 ile 21 milyon 953 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 7,16 ile 1 milyon 713 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,01 ile 242 bin dolar) oldu.
En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu
2021 yılı Temmuz ayında Aydın’dan en fazla ihracat İtalya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 6 milyon 98 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 209 bin dolar ile Almanya izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu
2021 yılı Temmuz ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat
5 milyon 714 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 4 milyon 737 bin dolar ile İtalya ve 4 milyon 606 bin dolar ile Güney Kore izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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