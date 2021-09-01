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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

İHA

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile gerçekleştirildi.

Tören, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, avukatların sorunlarının yeni adli yılda çözülmesini dilediklerini ifade ederek, "Demokrasinin, hukuk devletinin, laikliğin, hak arama özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının güvencesi, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetin ve devrimlerinin bekçisi olmaya ilelebet devam edeceğimizi bildirerek, bir sonraki adli yıl açılışında sorunları değil artık sadece daha kaliteli bir yargı hizmetini nasıl verebileceğimizi konuşabilmemiz dileğiyle, adalet için fedakarca çalışan avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımız ile adliye, baro ve avukatlık bürosu çalışanlarımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yeni adli yılını kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz adli yılın zor geçtiğini kaydeden Aydın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, "Salgın nedeniyle zor bir adli yılı geride bıraktık. Salgın koşullarına rağmen, görevlerini aksatmadan özverili bir şekilde çalışan tüm meslektaşlarımıza ve adliye çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 'Adalet mülkün temelidir ve güneş gibidir her şey onun etrafında döner. Şeriatın kestiği parmak acımaz' sözleri adaletin vicdanlardaki yansımasıdır. Kanunları zamanında uygulayarak, Anayasa, yasalarımıza ve içtihatlarımıza tam bir şekilde, tam bir uygunlukla karar vermek de bu sözlerin bizdeki karşılığıdır. Bu düsturla görevimizi devam ettiriyoruz. Devletimiz de milletimiz de bundan emin olsun. Adli yılımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Geçen sene Kovid19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen adli yıl açılış programını bu sene gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, "Adalet, toplumla devlet arasındaki manevi bir bağdır. Büyük medeniyetler adalet ile yükselmiş, adalet güneşinin sönmesi ile yok olup gitmişlerdir. Tarih boyunca kurulan Türk devletleri, hep adalet ideali üzerinde yükselmişlerdir. Bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümseyen bir yargı sistemi tüm vatandaşların en doğal hakkıdır. Bu hak hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı gibi ilkeler dikkate alındığında aynı zamanda anayasal bir haktır. Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız yargı görevini yerine getiren biz yargı mensupları gücünü Anayasa'dan aldığımız bu kutsal görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yerine getireceğiz. Yeni adli yılda haklıya hakkını verme noktasında süratli ve adil kararlar vermek en büyük hedefimiz olacaktır. Zira geciken adaletin adalet olmadığının bilinci içerisindeyiz. Amacımız Aydın şehrine, Aydınlılara adalet hizmetini en iyi şekilde verebilmek olacaktır" ifadelerini kullanarak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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