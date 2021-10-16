Nazilli'nin misafiri Erzincanspor

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın seyircisi önünde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Alper Oran düdük çalacak. Ligde 6 maçta topladığı 10 puanla 7'nci sırada yer alan siyah-beyazlılarda eksik yok. Erzincan ekibi ise 6 karşılaşmada 5 puanla 15'inci basamakta yer buldu. Deplasmandaki son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Nazilli Belediyespor, iç sahada art arda 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2021-10-16 12:34:55
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