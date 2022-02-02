Nazilli'de öğrenci koçluğu ve danışmanlık ofisinin açılışı yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlık Ofisi, Nazilli Belediye Başkan vekili Ayşe Bozdoğan Kantar ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık tarafından hizmete açıldı.



Nazilli Yenimahalle'de eğitimci İncilay Kuşoğlu tarafından yeni hizmete açılan Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlık Ofisinin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışın ardından ofisi gezen protokol üyeleri, eğitmen İncilay Kuşoğlu, kurumdan hizmet alan öğrenci velileri ve öğrencilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Emekli uzman sınıf öğretmeni İncilay Kuşoğlu, Nazilli'de ilk ve tek olan Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlık ofisinin açılışını gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Otuz yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldum. Emeklilik demek; tecrübeleri ve birikimleri bir şekilde kullanmaktır. Hem öğrencilere hem de velilere yararlı olabilmek, hayatlarına dokunabilmek adına koçluk yapmayı tercih ettim. Yılların kazandırdığı tecrübelerimi ve aldığım eğitimleri birleştirince çok güzel sonuçlar ortaya çıktığını gördüm. Koç olarak benim işim, burada okul dersleri vermek değil, koçluk yapmaktır. Gitmek istediği, ulaşmak istediği hedefe giderken ‘Nasıl gidebilirim?’ sorusuna birlikte cevap aramak ve yol arkadaşlığı yapmaktır. Velilerimizi, çocuğunuzu tanımada, evde ödevine yardımcı olmada, zaman kullanmayı öğrenmede ve öğretmede, kitap okumayı sevdirmede, çocuğunuzun sosyal ve akademik başarısını arttırmada, evde demokratik bir aile olmada, arkadaş ve çevre ile ilişkilerinde, iletişimde destek olmak için buradayım” dedi.



Eğitim merkezinden hizmet alan öğrenciler ve velileri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Kuşoğlu’na teşekkür etti.

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