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Milli Eğitim Bakanı Özer’in başlattığı matematik seferberliğine Aydın’dan destek Aydınkent Koleji, matematiği dokunarak öğretecek

İHA

Milli Eğitim Bakanı Özer’in başlattığı matematik seferberliğine Aydın’dan destek Aydınkent Koleji, matematiği dokunarak öğretecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak için başlattığı matematik seferberliğine ilk destek Aydın’dan geldi. Bakan Pof. Dr. Mahmut Özer’in açıklamasının ardından Aydın kent Kolej düzenlediği basın açıklaması ile 3 hafta içerisinde açılacak olan Pisagor Matematik Kütüphanesi’nin tanıtımını yaptı.
Aydınkent Koleji Kurucu Müdürü Aydın Kalay, kuracakları bu kütüphaneyi ilk etapta Aydın’daki tüm öğrencilerin hizmetine sunacaklarını söyledi. Kuruluşun hemen ardından Aydın’da TYT ve LGS’ye girecek yaklaşık 50 bin öğrenciyi ağırlamak için hazırlık yaptıklarını kaydeden Kalay, “Amacımız öğrencilerin matematiği ezbere dayalı bilgilerle değil dokunarak öğrenmelerini sağlamak” dedi.
Geleceğin mesleklerini araştırdığında teknoloji ve matematiğin öne çıktığı bir dünyada yeni çalışanların yapay zekalar olacağını belirten Aydınkent Koleji Kurucu Müdürü Aydın Kalay, “Yeni Dünyada yazılımcılık, veri analistiği, mühendislik, finans ve ekonomi tabanlı meslekler popüler olurken bunların hepsinin ortak özelliği matematik dilinde olmasıdır. Görüldüğü gibi gelecek matematik okuryazarlığına sahip olanların dünyası olacaktır” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in ‘Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmıştır. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor’ ifadelerine yer veren Kalay “Oysa ülkemizde gerçekleştirilen merkezi sınavlarda 8. sınıf sonunda uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Matematik dersi ortalaması 20 soruda 4.20‘dir. Üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)’de matematik ortalaması 40 soruda 5.54’ tür. Uluslararası düzeyde en son gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavında biraz iyileşme gözükse de ülkemiz 79 ülke arasında 42. olmuştur. Neden matematik yapamıyoruz? Neden matematikten bu kadar korkuyoruz? Neden matematik çok sıkıcı geliyor? Neden matematik öğretmek bu kadar zor? Bu sorularımızın cevabı geleneksel yöntemlerin ilgi çekici olmayıp, kavrama üzerine değil de ezberleme üzerine kurulu olmasıdır” diyerek çocukların matematiğe karşı negatif tutumlarını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.
Okulun Genel Koordinatörü ve Pisagor Matematik Kütüphanesi’nin fikir babası Metin Akyol ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk defa ‘matematik seferberliği’ başlattığını belirterek “Pandemi bazı şeyleri değiştirdi. Yeni dünyada pek çok şey değişti. Aslında hayattaki her şey uygulamalı matematiktir. Seferberlik Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; bu memleketin maddi manevi kendini savaş durumuna karşı hazırlıklı olması, tüm gerekliliklerin tamamlanması ve savaşa karşı topyekün hazır olması durumudur. Görüldüğü üzeri bakanlığımız seferberlik kelimesini rastgele seçmemiştir. 21. yüzyılda var olma savaşına karşı matematik seferberliğine Aydınkent Koleji olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. 3 hafta içerisinde hizmete açacağımız Pisagor Matematik Kütüphanesi, sadece okulumuz öğrencilerine değil Aydın’daki tüm öğrencilerimize ücretsiz hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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