Kuşadasıspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 1-1

KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Mustafa Han (xx), Fırat Olgun (xx)
KUŞADASISPOR: Onur Muhammet (xx) Emir (xx), Cihangir (x) (Dk. 55 Berkay x), Ali (x) (Dk. 64 Emre x), Ömer Alp (xx), Murat (xxx), Mehmet Bağlı (xx), Atakan (xx), Ferhat (xx), Özer Ozan (x) (Dk. 64 Mustafa x), Özcan (x) (Dk. 79 Önder x)
SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR: Mehmet Mert (xxx) Bilal (x) (Dk. 73 Mehmet Fatih x), Mehmet Şirin (xx), Barış (xx) (Dk. 90 Alperen), Onur (xx), Enis (xx), Aytaç (xx), Mustafa (xx) (Dk. 90 Serkan), Mehmet Aslan (x) (Dk. 82 Furkan x), Berat (xx) (Dk. 73 Murat x), Emre (xx)
GOLLER: Dk. 58 Berat (Siirt İl Özel İdaresi), Dk. 90 Murat (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Ömer Alp, Özcan (Kuşadasıspor), Emre, Barış (Siirt İl Özel İdaresi)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hedefinden uzaklaşan Kuşadasıspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada konuk takım 58'inci dakikada Berat'ın golüyle öne geçerken, Kuşadasıspor 90'ıncı dakikada Murat'la beraberlik golünü buldu: 1-1.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar 44 puana, Siirt temsilcisi ise 34 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-04-13 16:32:11
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