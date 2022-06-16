Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün öğlen saatlerinin ardından kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “16.06.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Aydın'ın iç kesimleri (Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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