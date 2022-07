Ferrari'sini değil bisikletini tercih ediyor

Didim’de inşaat sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan ve Ferrari sahibi İşadamı Necdet Özer’i bisikletle dolaşıyor. Ege Bölgesi’nin eşitli illerinde ve Didim’de yaptığı yatırımlar ve projeleri ile gündeme gelen Necdet Yapı’nın sahibi Necdet Özer lüks Ferrari sahibi iken Didim sokaklarında bisikletle dolaşıyor olması dikkat çekti.

Didim de esnaf ziyaretlerini ve günlük ihtiyaçlarını çok sevdiği bisikleti ile yapan Necdet Özer, “Lüksü değil sağlıklı olmayı tercih ediyorum” diyerek “Bisiklet binmek benim için bir yaşam tarzı. Bisikletimle ulaşım ihtiyaçlarımı karşılamaktan mutluyum. Çok zengin olabilirsiniz birçok şeye sahip de olabilirsiniz. Lakin bu size aslınızı kaybettirmemeli. Gün içinde çalışmalarımın yoğunluğu ve yorgunluğundan kalan zamanımı bisiklet binerek geçiriyor olmak bana huzur veriyor. Sağlık açısından bisiklet binmenin önemini inkar edemem. Ben nereden geldiğini ve hedeflerini bilen bir yatırımcıyım. Günlük hayatımda doğallıktan yanayım. Ferrari lüks bir tercihti, benim için bunu yerine getirirken hayatımdaki diğer sıradan ihtiyaçlarımı da yok sayamazdım” diyerek bisikleti daha çok tercih ettiğini söyledi.

“Hem sağlıklı he çevre dostu”

İnsan hayatında sağlığın, tabiat hayatında da temiz çevrenin her şeyden önemli olduğunu mümkün mertebe herkesin bisiklet kullanmasını tavsiye eden Özer, “Özellikle yaz aylarında Didim’de meydana gelen araç yoğunluğu sebebiyle bunaltıcı bir trafik ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yoğunluk güvenliğin yanı sıra Didim’in doğal güzelliğini ve çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor. Çevreye saygı duyan bir kişiliğe sahibim. Bisiklet tercihimin en önemli nedenlerinden biri de budur. Didim’e değer veren Didim’i seven sağlığına önem veren tüm vatandaşlarımıza tavsiye ederim. Bana göre insanın ne kazandığı doğaya ve yaşadığı bölgedeki insanlara ne kazandırdığı önemli. Neye sahip olduğun değil nasıl mutlu olduğun önemli. Ben de bisikletimle mutluyum” diyerek insanların şu kısacık dünyada kendilerini mutlu eden şeyleri tercih etmesini tavsiye etti.

