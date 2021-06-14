Aydın'ın eski isimleri Tralleis ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın ili ile ilgili “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” demiştir. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” demiştir.

AYDIN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Aydın ilinin yüz ölçümü 8.116 km2'dir. Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Kuzeyinde İzmir, kuzeydoğusunda Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla illeri, batısında Ege Denizi bulunmaktadır. İlin denizden yüksekliği 64 metredir.

AYDIN'A ULAŞIM

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir havalimanı bulunmaktadır. 1.435 metre uzunluğunda piste sahip olan bu havalimanı yıllarca kullanılmamıştır. 2012 yılında işletme hakkı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 yıllığına Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına devredilmiştir. Günümüzde Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi adıyla, 27 eğitim uçağıyla pilotaj eğitimi için kullanılmaktadır.

Aydın’a direkt ulaşım için karayolu ve demiryolu seçenekleri sunulmaktadır. Havayolunu tercih eden yolcular 120 km mesafede yer alan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan yararlanabilirken, Kuşadası Limanı’ndan feribotlarla Kuşadası – Sisam seferleri düzenlenmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanından Aydın’a gitmek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri de karayoludur. Şehre karayolu ile ulaşım özel araç ve şehirlerarası otobüslerle sağlanmaktadır.

İzmir – Aydın – Denizli arasında düzenlenen hızlı tren seferleri bu şehirlerden Aydın’a ulaşım sağlayacak yolcular için pratik bir alternatif olmaktadır. İzmir’den ve Denizli’den hareketle günde 6 sefer düzenlenmektedir.

AYDIN'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Aydın İl Nüfusu: 1.119.084 (2020 sonu). İlin yüzölçümü 8.117 km2'dir. İlde km2'ye 138 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 469 kişi ile Efeler’dir)

İlde yıllık nüfus artış oranı %0,73 olmuştur. 4 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 17 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 671 mahalle bulunmaktadır.

Bozdoğan

Buharkent

Çine

Didim

Efeler

Germencik

İncirliova

Karacasu

Karpuzlu

Koçarlı

Köşk

Kuşadası

Kuyucak

Nazilli

Söke

Sultanhisar

Yenipazar

AYDIN'IN PLAKASI:09

AYDIN'DA GEZİLECEK YERLER

Aydın Arkeoloji Müzesi

Tralles Ören Yeri

Nasuh Paşa Külliyesi

Cihanoğlu Külliyesi

Tralleis Antik Kenti Kazı Alanı

Tales Matematik Müzesi

Millet Müzesi

Altınkum Plajı

Yılancı Burnu Plajı

Güvercinada Kalesi

AYDIN YÖRESEL YEMEKLERİ

Keşkek

Yuvarlama

Bolama

Ciğer Dolması

Kapama

Kırlı Kızartması

Kenker Yemeği

Zeytinyağlı Kuru Börülce

Kabak Çiçeği Dolması

Koruk Ekşili Bamya

Kabak Tatlısı

Kulak Tatlısı