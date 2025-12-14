'Aydınlıkevler' devam ediyor

2022’de başlayan oyun yıldız kadrosu, etkileyici performansları, kalplere dokunan ve kahkahalara boğan hikayesiyle her sahnesinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı’nın performanslarıyla büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 70’li yılların samimiyetini seyirciyle buluşturuyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun, ‘her zamana ait’ bir hikâye sunuyor.

Dördüncü sezon yolculuğunu sürdüren ‘Aydınlıkevler’, 18 Aralık’ta UNIQ sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen oyun; Ocak, Şubat ve Mart aylarında da sahnelenmeye devam edecek.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’n, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği; Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı, Tuluğ Tırpan’ın orijinal besteleri ve Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleriyle de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.