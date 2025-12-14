Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Özel Röportajlar 'Aydınlıkevler' devam ediyor

        'Aydınlıkevler' devam ediyor

        Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansı ile Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler', 18 Aralık Perşembe günü Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aydınlıkevler' devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2022’de başlayan oyun yıldız kadrosu, etkileyici performansları, kalplere dokunan ve kahkahalara boğan hikayesiyle her sahnesinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

        Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı’nın performanslarıyla büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 70’li yılların samimiyetini seyirciyle buluşturuyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun, ‘her zamana ait’ bir hikâye sunuyor.

        Dördüncü sezon yolculuğunu sürdüren ‘Aydınlıkevler’, 18 Aralık’ta UNIQ sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen oyun; Ocak, Şubat ve Mart aylarında da sahnelenmeye devam edecek.

        REKLAM

        Yönetmenliğini Serdar Biliş’n, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği; Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı, Tuluğ Tırpan’ın orijinal besteleri ve Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleriyle de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

        ‘Aydınlıkevler’ Yeni Oyun Tarihleri:

        18 Aralık Perşembe... Maximum Uniq Hall / İstanbul

        16 Ocak Cuma... Maximum Uniq Hall / İstanbul

        31 Ocak Cumartesi... Maximum Uniq Hall / İstanbul

        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet akbağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı