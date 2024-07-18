18 Temmuz AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, "18 Temmuz 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İşte 18 Temmuz 2024 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Temmuz Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ