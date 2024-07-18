İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İşte 18 Temmuz 2024 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...