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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Taşlı vahşette cani yakalandı! | Son dakika haberleri

        Taşlı vahşette cani yakalandı!

        İstanbul Bağcılar'da bir eve girerek 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taşla öldüren ve 5 yaşındaki kardeşini de yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:09
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        Taşlı vahşette cani yakalandı!
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        Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı.

        DHA'nın haberine göre saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı.

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        KARDEŞİNİ DE YARALADI

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı.

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