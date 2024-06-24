Ayhan Sicimoğlu: Kumpas ve şantajla karşı karşıyayım

Yaşananların ardından Ayhan Sicimoğlu Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantajla karşı karşıyayım. Videolar, montajlı ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafayla vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir.