AYM'den sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklama

CHP, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurmuş, Yüksek Mahkeme 7 Mayıs'taki Genel Kurul gündeminde istemi reddetmişti.

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 5199 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 1. fıkrasındaki değişiklikle, sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplik ilişkisi kurulmaksızın bakım imkanının ortadan kaldırılması ve bu hayvanların bakımevine alınmasıyla sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenlemenin, "sahipsiz evcil hayvanların insanların sağlığı ve vücut bütünlüğü açısından oluşturabileceği risklerin ortadan kaldırılması amacıyla öngörüldüğü" belirtilen kararda, düzenlemenin, yaşam hakkı ile kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının bir gereği olduğu vurgulandı.

Özellikle köpeklerin sahiplenilmeden bakılmasının ortadan kaldırılmasının, insan yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik yol açabileceği tehlikelerin bertaraf edilmesine katkı sunacağı değerlendirmesine yer verilen kararda, bu konuda kanun koyucunun geniş takdir yetkisinin bulunduğuna işaret edildi.

Düzenlemede, sahipsiz hayvanların yarattığı tehlike ve zararların önüne geçilmesiyle rehabilitasyon işlemlerinin de bu bakımevlerinde yapılacağının öngörüldüğü aktarılan kararda, "Sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevlerine alınması ve burada barındırılması yönteminin benimsenmesinin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkından kaynaklanan pozitif yükümlülükle çelişen bir yönü bulunmadığı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, bakımevine alınan köpeklere "belli şartlarda ötanazi uygulanması"na ilişkin düzenlemeye ilişkin, "Sahipsiz köpeklere ötanazi işlemi uygulanmasının, devlete yüklenen insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama ödeviyle çevre hakkı ve kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülük çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir." değerlendirmesine yer verildi.

REKLAM

İnsanın sağlığı ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiğinin altı çizilen kararda, kuralda, ötanazi tedbirinin istisnai olarak belirli koşulların bulunması halinde uygulanmasının öngörüldüğü anımsatıldı.