İki aynı yemek var önünüzde ama birinin kalorisi diğerinin iki katı! “Nasıl olur” diyorsanız bu haber size! Bir diyetisyenin aynı yemeği iki farklı biçimde paylaştığı fotoğraflar, kalori hesabında nasıl hatalı olduğumuzu gözler önüne seriyor!
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Çılgın diyet trendleri, sağlıklı beslenme önerileri, zayıflama modası derken günümüzde yemek yemek tam bir kaos haline gelmiş durumda. Ne yiyeceğinizi, ne miktar yiyeceğinizi bilemez durumdaysanız, emin olun yalnız değilsiniz.
Vücuduyla barışık olma, zayıf ya da şişman değil sağlıklı olma, mutlu olduğun gibi görünme hareketlerinin azar azar sesi çıkmaya başlasa da pratikte bir zayıflama furyası halen geçerli.
Spot The Difference (Farkı Bulun) adlı Instagram hesabı, çılgın diyetlerin, hazırlanan tabakların, kalori hesaplarının hepsini bir tarafa itiyor. Sağlıklı beslenmenin bilinçlenmekten geçtiğini vurgularcasına, iki aynı yemeğin nasıl birbirinden farklı kaloriler içerebileceğini gözler önüne seriyor.
Uyaralım, gördüklerinize çok ama çok şaşıracaksınız!
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Soldaki 995 kalori - Sağdaki 535 kalori
Çok fazla tahıl eklenmiş bir salata, bir porsiyon makarna ile aynı kaloriye sahip olabilir. Soldakinde 200 gr. haşlanmış tavuk, sağdakinde ise 100 gr. haşlanmış tavuk bulunuyor.
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Soldaki 800 kalori - Sağdaki 465 kalori
Solda 50 gr peynir, 200 gr tatlı patates ve 180 gr haşlanmış tavuk var. Sağdakinde ise 25 gr peynir, 100 gr tatlı patates ve 120 gr haşlanmış tavuk yer alıyor.
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Solda 1065 kalori - Sağda 625 kalori
Solda 220 gr somon ve 200 gr noodle (erişte) varken, sağdakinde 150 gr somon, 70 gr erişte yer alıyor.
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Solda 905 kalori - Sağda 550 kalori
Solda bir buçuk bardak esmer pirinç ve 180 gr tavuk yer alıyor. Sağdakinde ise yarım bardak esmer pirinç ve 100 gr tavuk var.
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Soldaki 780 kalori, sağdaki 400 kalori
Solda 2 yemek kaşığı yağ, bir tatlı kaşığı tatlı biber sosu, 280 gr. tavuk göğsü, 1 fincan kahverengi pirinç, küçük bir havucun yarısı var.
Sağdakinde ise yağ yok, tatlı biber sosu yerine acı biber sosu var, 150 gr tavuk, yarım fincan pirinç, ve bir orta boy havuç yer alıyor.
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Soldaki 922 kalori, sağdaki ise 532 kalori
Eğer kilo almak istiyorsanız sağdaki tam size göre.
Soldakinde 200 gr. tavuk butu, 2 çay kaşığı yağ, 130 gr erişte, 3 avuç bezelye, yarım havuç yer alıyor.
Sağdakinde ise, 120 gr tavuk göğsü, 1 çay kaşığı yağ, 70 gr erişte, 1 bütün havuç, 8 avuç bezelye yer alıyor.
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Soldaki 770 kalori - Sağdaki 405 kalori
Her iki tabağın da malzemeleri tamamen aynı. Sadece miktarlar farklı. Solda 180 gr biftek, 50 gr avokado 30 gr salatalık, 2 minik domates, 1 bardak erişte var. Soldakinde ise 100 gr biftek, yarım bardak erişte, 25 gr avokado ve 4 minik domates var.
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Soldaki 850 kalori - Sağdaki 475 kalori
Soldakinde yarım avokado, 2 çorba kaşığı taze kabak çekirdeği içi, 1 bardak pirinç, 3 cherry domates ve mayonez sosu yer alıyor. Sağdakinde ise çeyrek avokado, 1/3 bardak pirinç, bir tatlı kaşığı kabak çekirdeği içi, daha çok domates ve mayonez yerine tahin ve limon suyu karışımı sos.
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Soldaki 870 kalori - Sağdaki 345 kalori
Soldakinde 300 gr tavuk göğsü, mayonez, pastırma, 15 gr parmesan. Sağda ise, 120 gr yağsız pişirilmiş tavuk, pastırma yerine kırmızı soğan, mayonez yerine 1 tatlı kaşığı yoğurt-hardal-sarımsak karışımı sos.
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Soldaki 730 kalori - Sağdaki 370 kalori
Solda 180 gr kıyma, 15 gr parmesan, bir avuç içini dolduracak kadar spagetti demeti, 1 çay kaşığı pişirmek için yağ var. Sağdakinde 100 gr az yağlı kırma, 1 rendelenmiş havuç, bir domates, pişirme yağı yerine su, şerit halde kesilmiş kabak ve 5 gr parmesan var.
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Yarım avokado 222 kalori - Çeyrek avokado ise 111 kalori
Avokado sağlıklı yağ çeşitlerinden birini içerse de kilo verme döneminde nasılsa sağlıklı deyip ihtiyacınızdan fazla porsiyon almayın.
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Soldaki 800 kalori - Sağdaki 380 kalori
Soldakinde 200 gr tavuk, 30 gr, cheddar peyniri, 2 bardak makarna, 1 orta boy mantar var. Sağdakinde ise 1 bardak makarna, iki orta boy mantar, 10 gr. yağı azaltılmış cheddar peyniri var.
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Soldaki 470 kalori - Sağdaki 300 kalori
Yapacağınız ufacık değişiklikler kalori miktarında ciddi farklar yaratabilir. Örneğin bu tabakta kuru meyve yerine yaş meyze kullanılmış ve kalori miktarında fark gözlemlenmiş.
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Soldaki 920 kalori - Sağdaki 520 kalori
Kullanacağınız lavaşı bir tabak koyup kenarlarından keserek ufaltırsanız direkt 100 kalori kar ediyorsunuz. Solda 180 gr kıyma, 50 gr avokado ve 40 gr rendelenmiş kaşar varken, sağdakinde 100 gr yağsız kıyma, 25 gr avokado ve 20 gr az yağlı peynir var.
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Soldakinde 1060 kalori - Sağdakinde 420 kalori
Hazırladığınız malzemeleri-iç harcı minik lavaşlarla yemek yerine marul yaprakları arasında yemeye ne dersiniz_ Aradaki kalori farkından sonra kararı siz verin.
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Soldaki 540 kalori - Sağdaki 350 kalori
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Soldaki 705 kalori - Sağdaki 345 kalori
Salatanıza zeytinyağını dökmek yerine sprey yöntemiyle püskürtmeyi deneyin. Daha az yağ kullanacaksınız.
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Soldaki 520 kalori - Sağdaki 1050 kalori
Tabağınıza şekerli ve yağlı çörekler eklemeyin. Bunun yerine dilerseniz yumurta miktarını artırabilirsiniz.
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Soldaki 805 kalori - Sağdaki 430 kalori
Soldakinde 50 gr biber, 200 gr biftek var. Sağdakinde ise 100 gr biber, 100 gr biftek var.
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Soldaki 1085 - Sağdaki 478 kalori
Soldakinde 150 gr kıyma, 2 kaşık yağ ve 40 gr. peynir - beşamel sos karışımı var. Sağdakinde ise 100 gr. kıyma, yarım havuç, 12 gr. parmesan var.
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Her iki humus da 50 gr ve ikisinin kalorileri farklı. Aradaki fark hazırlanırken kullanılan yağ miktarı.
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