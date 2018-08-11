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Çılgın diyet trendleri, sağlıklı beslenme önerileri, zayıflama modası derken günümüzde yemek yemek tam bir kaos haline gelmiş durumda. Ne yiyeceğinizi, ne miktar yiyeceğinizi bilemez durumdaysanız, emin olun yalnız değilsiniz.

Vücuduyla barışık olma, zayıf ya da şişman değil sağlıklı olma, mutlu olduğun gibi görünme hareketlerinin azar azar sesi çıkmaya başlasa da pratikte bir zayıflama furyası halen geçerli.

Spot The Difference (Farkı Bulun) adlı Instagram hesabı, çılgın diyetlerin, hazırlanan tabakların, kalori hesaplarının hepsini bir tarafa itiyor. Sağlıklı beslenmenin bilinçlenmekten geçtiğini vurgularcasına, iki aynı yemeğin nasıl birbirinden farklı kaloriler içerebileceğini gözler önüne seriyor.

Uyaralım, gördüklerinize çok ama çok şaşıracaksınız!