Ayr United - Stenhousemuir maçı ne zaman?

İskoçya Lig Kupası Grup E heyecanı devam ediyor. Ayr United, 24 Temmuz 2018 Salı günü Stenhousemuir takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Ayr United 6 puanla 1. sırada, Stenhousemuir 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Ayr United son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Stenhousemuir, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 513 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ayr United kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Stenhousemuir sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Ayr United önceki hafta Airdrie Utd. mücadelesinde 0-3 yenildi.

Stenhousemuir, Albion Rovers karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ayr United, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Stenhousemuir, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stenhousemuir 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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