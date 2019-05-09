Antalya'da, dün öğle saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kepez İlçesi'nde oturan Zeynep Kaya Bülbül, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için şimdiki eşi Ergün Bülbül'ün kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak Zeynep Kaya Bülbül'ün 2 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun babası Mustafa A., çiftin otomobilini, aracıyla takip etti. Yeşilyurt Mahallesi'ne geldiklerinde ise Bülbül çiftinin yolunu kesti.

BİBER GAZI VE BIÇAKLA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada Mustafa A., çifte önce biber gazı sıktı, ardından bıçakla saldırdı. Kısa süreli arbedenin ardından otomobiline binip sokağın başına giden Mustafa A., bir süre bekledikten sonra hızla aracını sürerek, Zeynep Kaya Bülbül ve Ergün Bülbül'ün yeniden bindiği otomobile çarptı. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A., geri manevra yaparak 3-4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.