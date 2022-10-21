Ayşe Erkmen'in "Haliç Haliç’te" eseri İstanbul'la buluşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali, 2007-2036 sponsoru Koç Holding desteğiyle, 2017 yılından bu yana her bienalle birlikte kalıcı bir eseri kamusal alana kazandırma geleneğini sürdürüyor. İstanbul Bienali ile Koç Holding, dünyada güncel sanatın önde gelen isimleri arasında yer alan sanatçı Ayşe Erkmen’in Haliç kıyısında sergilenen “Haliç Haliç’te” isimli eserini 17. İstanbul Bienali kapsamında şehre armağan ettiklerini duyurdu. Günün farklı anlarında farklı ışıkları yansıtan ve Haliç’in karakteristik formuna odaklanan eser, Haliç’in üzerine akşamüstleri yansıyan ve altın renkli güneşle birleşince “altın boynuz” olarak anılan simgesine atıfta bulunuyor.

Kamusal alanın sınırlarını sanat aracılığıyla test eden, heyecan verici pratiğini farklı coğrafyalarda izleyiciyle buluşturan Ayşe Erkmen, “Haliç Haliç’te” isimli eserini, “Yabancı dillerde ‘Golden Horn/Altın Boynuz’ olarak bilinen Haliç’in ilginç biçimi benim için bir gemiyi andırıyor, bir gondolu veya tuhaf biçimli bir kayığı, hatta bir dumanı… Baktıkça akla tuhaf düşünceler getiren bu hareketli ve esrarengiz form, Haliç’in üzerine akşamüstleri yansıyan altın renkli güneşle birleşince altın boynuz adını almış deniyor. Bu şekil aslında bir kontur, bir dış çizgi. Ben bu çizginin içini doldurup bir yer, bir alan oluşturup, bunu Haliç’te konumlandırmak istedim” sözleriyle anlatıyor.

Soldan sağa: İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Topluluğu olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne çok inandıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “İstanbul Bienali ülkemizin kültür ve sanat yaşamına paha biçilemez katkılar sağlıyor. Ne mutlu ki; daha yaşanır bir gezegeni mümkün kılma gayemizi de kuvvetlendiriyor, ortak akıldan besleniyor, çözümler sunuyor ve özgür ifadeye alan açıyor. Biz de Koç Holding olarak İstanbul Bienali sponsorluğumuz ile çağdaş sanatın açtığı bu çok önemli alanların büyümesine destek oluyor, geniş kitlelerin çağdaş sanata erişimini mümkün kılmak için Bienal’in ücretsiz ziyaret edilebilmesini sağlıyoruz. Bu yıl 2007 – 2026 yılları arasını kapsayan sponsorluğumuzu, 2036 yılına kadar uzatma kararı aldığımızı duyurduğumda aldığımız müspet tepkiler de ne kadar büyük bir ihtiyaca karşılık verdiğimizi destekler nitelikte oldu. 2017 yılında aldığımız kararla İstanbul’a her Bienal döneminde bir kamusal eser bırakmaya, âdeta şehre bir eser armağan etmeye karar verdik. 2017’de dünyaca ünlü sanatçı Ugo Rondinone’nin ‘Buradan Nereye Gidiyoruz?’ başlıklı neon heykelini, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, 2019’da ise Monster Chetwynd’in, ‘Gorgon’un Oyun Alanı’ başlıklı açık hava yerleştirmesini Maçka Sanat Parkı’nda kalıcı eser olarak konumlandırdık. 17. İstanbul Bienali kapsamında bu yıl üçüncü kez bir kamusal eseri şehirle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Ülkemizin küresel ölçekteki temsiliyeti ve çok önemli başarılarıyla her daim gurur duyduğumuz sevgili Ayşe Erkmen tarafından hayata geçirilen, ‘Haliç Haliç’te’ isimli bu eserle birlikte Bienal’in sanat dünyasına ve İstanbul’a getirdiği canlılığın, şehirde bıraktığı ilham veren izlerin kalıcı hale gelmesini temenni ediyoruz.”

“Haliç Haliç’te”

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak sanat üretimine destek vermeyi, İstanbul’un kültür ve sanatla nefes alıp veren bir kent olmasına katkıda bulunmayı en önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu nedenle 2017’den bu yana her bienalle birlikte İstanbul’u bir kalıcı yapıtla buluşturabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en önemli güncel sanatçılarından Ayşe Erkmen’in, yerleştirildiği mekânla doğrudan bir ilişki kuran bu eserinin kentimize kazandırılması konusundaki destekleri için 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’e içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.