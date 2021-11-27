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Haberler Gündem Ayşe Özdoğan tahliye edildi
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FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan´ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

FETÖ üyeliği suçundan hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan, "Kişinin hastaneye sevk edilerek gerekli tetkik ve tedavilerinin sağlanması gerektiği, 3 ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu" raporunun ardından tahliye edildi 

Ayşe Özdoğan tahliye edildi
DHA

Fetullahçı terör örgütü üyeliği suçundan Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kanser hastası Ayşe Özdoğan, 12 Aralık 2019 tarihinde 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019 tarihinde hastaneye sevk edilen Özdoğan, 26 Aralık'ta tahliye edildi.

Özdoğan'ın cezası, 16 Haziran 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onandı. Özdoğan, rapor doğrultusunda cezasının infazı için 2 Ekim günü Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındı. Ayşe Özdoğan, sonrasında ise tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takip edilmesi nedeniyle Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

HASTANE RAPORUNUN ARDINDAN SEVK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 3 Kasım tarihli raporunda, hükümlünün mevcut hastalığı nedeniyle 6 ay süreyle cezasının ertelenmesinin uygun olacağı belirtildi. Bu rapor sonrasında Özdoğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu'na sevk edildi.

CEZASININ İNFAZI 3 AY ERTELENDİ

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu 24 Kasım tarihli sağlık kurulu raporunda, "Kişinin hastaneye sevk edilerek gerekli tetkik ve tedavilerinin sağlanması gerektiği, 3 ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu" sonucuna varıldı. Rapor üzerine Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi.

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