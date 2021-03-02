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Ayşen Birgör: Çok kıymetli bir duygu

Kısa bir süre önce yayınlanan Ayşen Birgör ile Cengiz Kurtoğlu'nun 'Kalpsiz' adını taşıyan düeti dijital müzik platformlarının yanı sıra radyo ve müzik kanallarındaki hızlı yükselişini sürdürüyor

Ayşen Birgör: Çok kıymetli bir duygu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Güçlü sesi ve yorumuyla hafızalara kazınan Ayşen Birgör'e, Cengiz Kurtoglu ile birlikte seslendirdiği "Kalpsiz" düeti ile övgüler yağmaya devam ediyor.

Ayşen Birgör "Kalpsiz"e gelen ilgi ve sevgiyle ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

Çok kıymetli bir duygu. Yıllarını müziğe vermiş bir duayen Cengiz Kurtoğlu ile aynı projede olmak büyük gurur. Yorumculuğunu anlatmaya kelimler yetmez. Şarkılarda ki kendine has duygusu ile attığı imzaları muhteşem bir şey ve tabii ki geniş yürekliliği, abiliği, sevgisi, ilgisi, bundan sonra ki projeler de yol göstermek adına deneyimlerini benimle paylaşması büyük şans.

'Kalpsiz'deki güçlü yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Ayşen Birgör, "En başta ailem bana destek vermeseydi, yeteneğim ve kendime olan inancım olmasaydı, sevgili prodüktörum Seçkin Özer'in bana olan inancı bu denli büyük olmasaydı, bu şarkı 'Yılın Düeti' olmazdı' diyerek, yeni projelerinin de çok ara vermeden sevenleriyle buluşacağını dile getirdi.

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