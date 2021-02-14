'Kalpsiz' yayında 0:00 / 0:00

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Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kadın yorumculardan Ayşen Birgör ile sürpriz bir düet projede buluştu. Müzikal kariyerinde ilk kez kadın bir yorumcu ile sevenleriyle buluşan Kurtoğlu, Birgör ile bu projede olmaktan çok keyif aldığını dile getirerek, 'Kalpsiz'i dinleyicilerinin gönüllerine emanet etti.

Güçlü müzikal kadrosu ile dikkat çeken projenin sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Orçun Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu, Ferit Özkan ve Seçkin Özer'e ait. 'Kalpsiz'in kayıtlarında Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle eşlik ederken projenin müzik yönetmenliği ise Seçkin Özer imzası taşıyor.

Yönetmenliğini Vasso'nun üstlendiği klip; 'Ayşen Birgör'ün duru güzelliği ve Cengiz Kurtoğlu'nun eşsiz yorumuyla izleyicisini mest ediyor. Ayşen Birgör; Adnan Şenses, Emel Sayın, Coşkun Sabah gibi Türk müziğine yön veren birçok sanatçıya vokal olarak uzun yıllar sahnelerinde eşlik etti.



Birgör; güçlü müziği ses ve sahne hakimiyetinin yanı sıra 1996 yılında ilk albümü 'Gecem' ile sektöre merhaba demiş ve 2009 yılında ikinci albümü 'Bambaşka'nın sonrasında 'Kış Bahçesi' şarkısı ile müzikal kariyerine devam etmiştir.

'Kalpsiz', tüm müzik platformlarında yerini aldı.