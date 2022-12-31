Aytaç Şaşmaz kimdir, kimin kardeşi, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Aytaç Şaşmaz evli mi?

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47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülünün sahibi Aytaç Şaşmaz, O Ses Türkiye Yılbaşı performansıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Aytaç Şaşmaz kimdir? İşte Aytaç Şaşmaz hayatı ve kariyeri...

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.