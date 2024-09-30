Ayvacık'taki göl yosunlardan temizlendi

"Saklı Cennet" Ayvacık ilçesindeki göl, yosunlardan temizlendi
Samsun'un önemli turizm merkezinden "Saklı Cennet" olarak bilinen Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Baraj Gölü yüzeyinde oluşan yosunlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendi
Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan ve "Saklı Cennet" olarak bilinen Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Baraj Gölü yüzeyinde yosun tabakası oluştu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzeyi yosunla kaplanan baraj gölünün temizlenmesi için çalışma başlattı. Çalışma ile göl, yosunlardan arındırıldı.
Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında doğal güzellikleri koruyarak, gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.