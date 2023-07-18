Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 18.07.2023 - 23:31
Ayvalık açıklarında, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" tarafından lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Hareketli botu durduran ekipler, 41 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.