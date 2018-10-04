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Ayvalık Film Festivali 5 Ekim'de başlıyor

Festival heyecanı Adana ve Antalya'nın ardından Ayvalık'ta devam edecek. 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, içlerinde ödüllü filmlerin de yer aldığı, yerli ve yabancı festivallerde gösterilmiş 40 filmi seyirciyle buluşturacak

04.10.2018 - 13:45 | Güncelleme:

Ayvalık, bir hafta boyunca sürecek, sinemanın başrolde olduğu Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’ne hazır. Festival boyunca hem yurtiçi hem yurtdışı festivallerinde son dönemde isimleri sıklıkla duyulan 40 film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda söyleşiler, paneller ve atölyeler gerçekleşecek. Film gösterimleri sonrasında yönetmen ve oyuncularının katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

Festival, 5 Ekim akşamı Ayvalık Amfitiyatro’da düzenlenecek törenin ardından gösterilecek Yorgos Lanthimos’un yeni filmi “The Favourite” ile başlayacak.

Emin Alper, Hakan Bıçakçı, Tülin Özen, Fatih Özgüven ve Yeşim Ustaoğlu’ndan oluşan danışma kurulunun son bir yılda çekilen filmlerin yönetmenleri arasından önerdiği dört aday arasından KAV tarafından seçilen yılın yönetmenine, 100.000 TL para ödülü verecek. Yılın Yönetmeni Ödülü’nü kazanan yönetmenin filmi, 6 Ekim saat 20.30’da Vural Sineması’nda gösterilecek.

Sibel

‘SİBEL’ ve ‘ANONS’ AYVALIK'TA

Festivalin ilk günü Türkiye Sineması ‘2018: Kuşku ve Sorgulama’ bölümünde yer alan, Locarno’dan Jüri Özel Ödülü’nü, geçtiğimiz günlerde ise Adana Film Festivali’nden En İyi Film ödülünü alan “Sibel” izleyicilerle buluşacak.

Filmle Adana Film Festivali’nde En İyi Kadın oyuncu ödülüne layık görülen Damla Sönmez, filmin yönetmenlerinden Çağla Zencirci ve diğer oyuncuları Elit İşcan ve Emin Gürsoy’un da hazır bulunacağı bir söyleşi gerçekleşecek.

Venedik’te Ufuklar Bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen, Adana Film Festivali’nde Jüri Özel, Yılmaz Güney, En İyi Görüntü Yönetmeni ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödüllerini alan Mahmut Fazıl Çoşkun imzalı “Anons” filminin gösterimi 7 Ekim’de yapılacak. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncular Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz film gösteriminin ardından Ayvalık’lı izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Anons

Yine bu bölümde izleyiciyle buluşacak Sofya Film Festivali En İyi Yönetmen ve İstanbul Film Festivali En İyi İlk Film ödülleri sahibi ‘Güvercin’, yönetmen Banu Sıvacı, oyuncu Ruhi Sarı, sanat yönetmeni Tuğba Gül Poyraz ve filmin müziklerini yapan Canset Özge Can’ın katılımıyla gösterilecek.

Güvercin

Bu yıl Saraybosna Film Festivali’nde yarışan ‘Güvercin Hırsızları’ yönetmen Osman Nail Doğan, görüntü yönetmeni Mehmet Başbaşaran, senarist Samet Doğan ve yapımcı Sinan Sertel’in katılımıyla gösterilecek.

Bu yıl Moskova Film Festivali’nde yarışan Murat Düzgünoğlu yeni filmi ‘Halef’in gösterimi sırasında seyircilerin sorularını oyuncu Baran Şükrü Babacan, yönetmen yardımcısı Aslı Kaygusuz Emek ve senarist Melik Saraçoğlu ile birlikte yanıtlayacak.

Festivalin kapanışı ise Açıkhavada Sinema bölümünde Cunda Meyda’nında gösterilecek Ali Atay’ın yönetmenliğindeki, Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, Doğu Demirkol, İrem Sak, Alper Kul, Özgür Emre Yıldırım, Mehmet Özgür, Meltem Kaptan ve Feyyaz Yiğit’ten oluşan geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Ölümlü Dünya’ filmi ile yapılacak.

Yol Arkadaşım

İKİ MÜZİK BELGESELİ

Festival programında iki müzik belgeseli de yer alıyor. Bu belgesellerden ilki Oscar Ödüllü belgeselci Kevin McDonald’ın yönettiği erken yaşta ani bir şekilde ölen Whitney Houston’ın hayatını konu alan ‘Whitney’, diğeri ise Roger Appleton’ın yönettiği John Lennon’ın hayatını konu alan Lennon’ı Ararken (Looking For Lennon).

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