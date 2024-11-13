AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında mücadele verecek. Avrupa'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberliği bulunan sarı- kırmızılılar, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan son oynadığı Fenerbahçe maçında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Hollanda ekibi AZ Alkmaar 6 puanla 17. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Habertürk Giriş: 13.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:23 facebook

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