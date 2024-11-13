AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında mücadele verecek. Avrupa'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberliği bulunan sarı- kırmızılılar, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan son oynadığı Fenerbahçe maçında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Hollanda ekibi AZ Alkmaar 6 puanla 17. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başladı, akabininde Rigas Skola deplasmanından aldığı sürpriz beraberlik ile yoluna devam etti. İç sahada İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup ettikten sonra, Tottenham'ı da 3-2'lik skorla yenerek büyük bir çıkış yakaladı. 5. haftada ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı olacak. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü 20.45'te oynanacak.
AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Afas Stadion'da oynanacak olan mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
CİMBOMUN AVRUPA KARNESİ
Galatasaray-PAOK 3-1
Rigas Skola-Galatasaray 2-2
Galatasaray-Elfsborg 4-3
Galatasaray-Tottenham 3-2
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
28 Kasım Perşembe | Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık Perşembe | Malmö - Galatasaray
21 Ocak Salı | Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak Perşembe | Ajax - Galatasaray