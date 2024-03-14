Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke topraklarını işgalden kurtararak tarihi adaleti sağladıklarını belirterek, "Ermenistan ile barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı." dedi.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'na kadar gelinen süreçten, Azerbaycan topraklarının yıllarca işgal altında kalmasından ve yıllar süren müzakere sürecinin başarısız olmasından bahsetti.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı ve Eylül 2023'teki antiterör operasyonu ile tüm topraklarında egemenliğini sağladığını hatırlatan Aliyev, "Bugün ise Ermenistanla barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı. Bu da 2. Karabağ Savaşı sayesinde oldu." ifadesini kullandı. REKLAM

Aliyev, Ermenistan'ın yıllar boyu silahlandırıldığını vurgulayarak, "Antiterör operasyonunda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde askeri araç, silah ve mühimmata el koyduk. 2. Karabağ Savaşı'nda ise ele geçirdiğimiz savaş ganimetinin değeri 5 milyar dolardı. Ermenistan'a tüm bu silahlar ücretsiz verilmişti." diye konuştu. Azerbaycan olarak barış sürecini sürdürmeye hazır olduklarının altını çizen Aliyev, "Biz tarihi adaleti sağladık. Şimdi ise bölgede düşmanlığa son verme zamanı." dedi.