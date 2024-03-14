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        Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan ile barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı. Bu da 2. Karabağ Savaşı sayesinde oldu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:21
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        Aliyev: Ermenistan ile barışa hiç olmadığımız kadar yakınız
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke topraklarını işgalden kurtararak tarihi adaleti sağladıklarını belirterek, "Ermenistan ile barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı." dedi.

        Aliyev, Bakü'de düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'na kadar gelinen süreçten, Azerbaycan topraklarının yıllarca işgal altında kalmasından ve yıllar süren müzakere sürecinin başarısız olmasından bahsetti.

        Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı ve Eylül 2023'teki antiterör operasyonu ile tüm topraklarında egemenliğini sağladığını hatırlatan Aliyev, "Bugün ise Ermenistanla barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı. Bu da 2. Karabağ Savaşı sayesinde oldu." ifadesini kullandı.

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        Aliyev, Ermenistan'ın yıllar boyu silahlandırıldığını vurgulayarak, "Antiterör operasyonunda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde askeri araç, silah ve mühimmata el koyduk. 2. Karabağ Savaşı'nda ise ele geçirdiğimiz savaş ganimetinin değeri 5 milyar dolardı. Ermenistan'a tüm bu silahlar ücretsiz verilmişti." diye konuştu.

        Azerbaycan olarak barış sürecini sürdürmeye hazır olduklarının altını çizen Aliyev, "Biz tarihi adaleti sağladık. Şimdi ise bölgede düşmanlığa son verme zamanı." dedi.

        "FRANSA'NIN TÜM ÇABALARI BOŞA ÇIKTI"

        Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna değinerek, "Fransa, Azerbaycan'a yaptırım yapılsın diye çok uğraştı. Biz uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmamıştık ve Fransa'nın tüm çabaları boşa çıktı." ifadesini kullandı.

        Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde ünlü Azerbaycan şairi Natava'nın heykeline yapılan saldırıya işaret ederek heykelin fotoğraflarını gösteren Aliyev, "Heykelin burnu kırıldı, üstüne boya atıldı. Tüm ricalarımıza rağmen heykeli onarmadılar. Uzun uğraşlar sonucunda o anıtı alıp Azerbaycan Kültür Merkezine yerleştirdik." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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