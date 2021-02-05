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Büyükelçi Hazar İbrahim, tören sırasında “Verdiğimiz haklı mücadelenin bir ayağı da medya üzerinden gerçekleşti. Siz duruşunuz, yazı ve yorumlarınızla gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında davamıza çok bir katkı verdiniz. Azerbaycan adına şükranlarımızı sunuyor ve bu vesileyle bu belgeyi büyük bir memnuniyetle veriyorum.” diye konuştu.

"GELECEK YILLARDA DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

İbrahim ayrıca Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de geri alınışı anısına hazırlanan özel formayı da tanıttı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gelecek yıllarda dünyaya örnek olacağını da ekledi.