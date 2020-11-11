Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva: Türkiye aktif rol alacak

Burçak Orçun borcun@haberturk.com

Azerbaycan ordusu, 44 günlük bir askeri operasyon kapsamında Ermenistan işgaline karşı zafer elde etti. Toplamda, askeri harekat sırasında 5 şehir, 4 kasaba, 286 köy ve çok sayıda stratejik nokta kurtarıldı. 8 Kasım'da 28 yıllık hasretin ardından Azerbaycan halkı için büyük önem ve sembolik anlam taşıyan Şuşa şehri işgalden kurtuldu. Şuşa, hakim stratejik bir yükseklik olarak Karabağ'da Azerbaycan'ın üstünlüğünü sağlıyor. Şuşa'nın kurtuluşu ile Ermenistan'ın tüm manevra imkanları tükendi.

"TESLİM OLMASI TEK SEÇENEKTİ"

Bu tarihi gelişmeyi Habertürk'e değerlendiren Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, "Dağlık Karabağ sorunu Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı" ifadesini kullanarak Ermenistan ile imzalanan anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi Paşinyan bu belgeyi kameralardan uzakta, demir yumruk pahasına korkakça imzalamak zorunda kaldı. Bu tarihi belgeye göre, Ermenistan işgal altındaki diğer bölgeleri - Ağdam, Laçin, Kelbeceri devlet başçımızın şartlarına, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir programa göre iade edecek. Yıllar sonra Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden sağladı. Düşmanın beyaz bayrak kaldırıp teslim olmaktan başka seçeneği yoktu."

"TÜRKİYE AKTİF ROL ALACAK"

Rus ve Türk barış güçlerinin bölgeye gelişinin Ermeni birliklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesiyle aynı zamana denk geldiğini kaydeden Nurullayeva şöyle devam etti:

"Artık askerler arasında bir temas hattı yok. Ateşkes şu anda Ermenistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin pozisyonları tarafından belirleniyor. Rus ve Türk silahlı kuvvetleri, barışı koruma statüsünde sınırlı bir birlik ile alana yerleştirilmiş. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev her zaman Türkiye'nin çatışmanın çözümüne dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye ayrıca ateşkesin izlenmesine yönelik ortak izleme misyonunda aktif rol alacaktır. Türk ordusunun sürece katılması Azerbaycan'ın çıkarlarına aykırı herhangi bir eylemi engelleyecektir.

"BÖLGEMİZDE UZUN VADELİ BARIŞ"

Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ile Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferin ardından birbirlerini tebrik ettiğini ifade eden Nurullayeva, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkının Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destekten dolayı kardeş ülkeye sonsuz minnettarız. Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için teşekkür etti. Azerbaycan ve Türkiye yan yana olmaya devam edecek. Şu anda Karabağ'da kurulmuş olan Türk-Rus barışı koruma merkezi, bölgemizde uzun vadeli barışı sağlayacaktır.

Telefon görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanları, ateşkesi izlemek için Türk-Rus barışı koruma merkezinin kurulmasını da takdir ettiler. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da sosyal medyada işgalci Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da teslim olduğunu belirtti. Azerbaycan Ordusu önünde ağır kayıplar veren ve sonunda Şuşa'yı kaybeden Ermenistan, Kelbecer, Ağdam, Laçin ve bunun sonucunda da Dağlık Karabağ'dan tamamen çekilecek! Bu zafer aynı zamanda Azerbaycan-Türk kardeşliğinin bir sonucudur. Bir millet- iki devlet olarak yan yana durarak ve uluslararası platformlarda birbirimize destek vererek gücümüzü artırdık. Türkiye, Güney Kafkasya'nın yanı sıra tüm bölgede belirleyici bir faktör olarak güçlendi.

"NAHÇIVAN İÇİN TEHDİT YOK"

Nahçıvan'ın ablukadan salıverilmesi Azerbaycan'ın en önemli başarılarından biridir. Bu maddenin imzalanan anlaşmaya dahil edilmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanının iradesi ve ısrarı idi. Artık Nahçıvan için bir tehdit yok. Aynı zamanda, üç taraf arasında imzalanan açıklamanın 2. fıkrasına göre, Gazah bölgesinde işgal altındaki 7 köy Azerbaycan'a iade edilecek.

Bugün Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği manevi destek, Güney Kafkasya bölgesinde tarihi adaletin yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmuştur. Bugün tüm Türk dünyası Karabağ'ın Azerbaycan olduğunu büyük bir gurur ve gururla ilan ediyor."