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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Azerbaycan ordusunun tatbikatında Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları kullanıldı! - Haberler
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Azerbaycan ordusunun tatbikatında Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları kullanıldı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun tatbikatında Türk yapımı Bayraktar SİHA'ların kullandığı görüntüleri paylaştı.

SON DAKİKA: Azerbaycan ordusunun tatbikatında Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları kullanıldı! - Haberler
Azerbaycan ordusunun tatbikatında Türk SİHA'ları!
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AA

Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.

SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

15 BİN ASKERLE TATBİKAT

Azerbaycan ordusunun, 15 bin askerin katılımıyla dün başlattığı tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, askeri tatbikata başlanıldığı bildirildi. 15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

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