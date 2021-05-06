Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu

Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında Güne Doğru programının sunucusunun koronavirüs aşısı ve Gates çiftinin ayrılığına ilişkin yorumu gündem oldu.
ABD'li milyarder Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in koronavirüs aşısıyla insanlara çip yerleştireceği iddialarına yanıt veren sunucu, "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" ifadelerini kullandı." yorumunda bulundu.
Azerbaycanlı sunucunun yorumu sosyal medyada gündem oldu.
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