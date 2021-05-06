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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Bill Gates eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı - Haberler
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Bill Gates eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı almasının ardından Bill Gates, Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.

SON DAKİKA: Bill Gates eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı - Haberler
Bill Gates eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
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DHA

Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor.

Bill Gates'in 130 milyar dolarlık servetini, boşanma nedeniyle eşiyle yarıya yarıya paylaşılacağı konuşuluyor. Dünyanın en pahalı boşanması olarak gösterilen olayda Bill Gates'ten ilk adım geldi.

Bill Gates, eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation´ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

13 BASAMAK DÜŞECEK

Öte yandan, çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melinda'yı New York'tan 4 avukat, Bill Gates'i ise Los Angeles'tan 3 avukat temsil edecek.

Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gates'in en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17'nci sıraya düşmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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