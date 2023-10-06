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        Haberler Dünya Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

        Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

        AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu ay sonunda Brüksel'de görüşeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:48
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        Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de görüşecek
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        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ekim sonunda Brüksel'de görüşeceğini duyurdu.

        Michel, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen gayri resmi AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Brüksel'e davet ettiğini bildirdi.

        Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel'de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.

        Dün Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı marjında AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri Granada'da bir araya gelmiş, ardından yaptıkları ortak açıklamada normalleşme sürecine desteklerini vurgulamıştı.

        Aliyev'in katılmadığı toplantıda liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Azerbaycan
        #Ermenistan
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