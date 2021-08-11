AA

Azerbaycan'dan 2000 yılında geldiği Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi'ne yerleşen piyanist Mammadova, çok sevdiği sokak canlılarına yardımcı olabilmek için evinin bahçesine yuvalar kurdu.

AA'nın haberine göre komşularının sokak hayvanlarından rahatsız olması üzerine 2016'da evini değiştiren sanatçı Mammadova, yeni evinin çevresine kedi ve köpekler için atık paletlerden kulübeler, oyun merdiveni, araba lastiklerinden yapılmış yıkanma havuzları yerleştirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 200 kedi ve köpeğin bakımıyla ilgilenen Mammadova, 30 dönümlük yaşam alanındaki canlıların tedavilerini yaptırıyor ve sahiplendirilmelerini sağlıyor.

"ONLARIN GÖZLERİ SENİN GÖZÜNE TEŞEKKÜR EDEREK BAKIYOR"

Mihriban Mammadova, özel piyano derslerinden elde ettiği kazancı, bazı hayvanseverlerin de desteğiyle sokak canlılarına yuva oluşturmak için kullandığını söyledi.

Hayatının büyük bir kısmını sokak canlılarıyla iç içe geçirdiğini belirten Mammadova, "İlk başta bu kadar hayvan yoktu. Çok azdı, 15 civarında hayvan vardı ama sayılarımız gittikçe çoğaldı. Bazıları hayvanları çocuklarına oyuncak olarak alıp oynatıp bırakıyorlar veya bazı hayvanlara araba çarpıyor. Mağdur hayvanları görünce dayanamayıp almak istiyorum. 'Görme engelli, dışarıda yaşayamaz.' diye ilanlar açılıyor, bakıyorum kimse almıyor. İster istemez gidip alıyorum. Böylelikle sayıları 200'e ulaştı" dedi.

Mammadova, zaman içerisinde hayvanlarla arasında büyük bir bağ oluştuğunu, her gün onlarla vakit geçirmenin kendisini mutlu ettiğini aktardı.

Hayvanların sayısı çoğaldıkça barınak, tedavi ve oyun alanlarını genişlettiğini dile getiren Mammadova, "30 dönümlük bir arazide hayvanlar serbest geziyorlar. Yatacak yerleri, yiyecekleri, oyun alanları var. Kedilerimiz, köpeklerimiz, bir arada yaşıyor. Burada kimse, kimseye dokunmuyor. Bakımları zor olabilir ama mutsuz olamıyorsun. Çünkü onların gözleri, senin gözüne teşekkür ederek bakıyor. Mutlu oluyorsun, çünkü bir işe yarıyorsun" ifadesini kullandı.

"HAYVANLARI REHABİLİTE EDİP BAKIMINI SAĞLADIKTAN SONRA SAHİPLENDİRİYORUM"

Mammadova, hastalanan veya yaralanan hayvanların tedavilerini de veterinerde yaptırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada görme engelli, bacağı olmayan ya da sakatlanmış çok hayvan var. Genellikle sakat ve mağdur hayvanlar bunlar. Hayvanları rehabilite edip bakımını sağladıktan sonra sahiplendiriyorum. Seçiciyim, herkese kedi, köpek vermiyorum. Ama gittikleri yerlerde mutlular. Bana hayvanların fotoğraflarını ve videolarını atıyorlar, onları görünce çok seviniyorum. İnşallah buradaki hayvanları da güzel bir bahçesi olan insanlar sahiplenirler."

Çok fazla sokak canlısına ev sahipliği yaptığı için bazı komşuları tarafından şikayet edildiğini de söyleyen Mammadova, Çankaya Mahallesi'nde farklı bir eve taşınmak zorunda kaldığını anlattı.