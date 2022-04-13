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Haberler Televizyon Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
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Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Dilruba Adem'i vuracak mı?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in bir hafta verdiği aradan sonra heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Adem'in Dilruba'ya şiddet uyguladığı tanıtımda Aziz, Dilruba'ya destek olmaya çalışıyor. İşte Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı...

Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Azime, Dilruba'nın eve kuma girmeye çalıştığını söylerken Efnan'ın huzursuz halleri dikkat çekiyor. Aziz'in Dilruba'yı çiftliğe götürdüğünü duyunca öfkeden deliye dönen Adem, "Bu gece yarısı Dilruba'yı bana getireceksin ya da yarın bu atölye Fransız bayrağı gölgesi altında olacak!" diyerek Aziz'i tehdit ediyor. Giderek köşeye sıkışan Aziz'in ne yapacağı merak konusu olurken Dilruba, Adem'e silah doğrultarak izleyenleri şoke ediyor. Patlayan silah sesi akıllara "Dilruba, Adem'i vurdu mu?" sorusunu getiriyor.

İşte Aziz'in 21. Bölüm 2. Tanıtımı;

AZİZ'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ile ilişkisi kopma noktasına gelen Efnan, Aziz'e kendisini affettirmeye çalışırken Pierre tarafından iyice köşeye sıkışır. Adem'in Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba'nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba'nın da elinde Efnan'ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır. Adem'in Aziz'e zarar vereceğini öğrenen Dilruba'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre'in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır...

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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