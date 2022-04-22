Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Aziz her hafta cuma akşamı takipçileri ile buluşuyor. Yapımcılığı O3 Medya tarafından yapılan Aziz dizisi her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek izleyenler Aziz 22. bölümü araştırıyor. İşte Aziz 22. son bölüm full tek parça izle!

AZİZ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre, Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır. Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

AZİZ 22. SON BÖLÜM İZLE!



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