Pierre'den gerçekleri öğrenen Aziz'in büyük bir öfkeyle Efnan'ın çizilen resmini kırdığı tanıtımda Efnan, gözyaşları içinde kendini açıklamaya çalışıyor.

HATAY'DA MECLİS KURULUYOR!

Pierre'in hamlesiyle Aziz ile Efnan aşkı büyük bir darbe alırken neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Dilruba'dan "Boşadım seni" sözlerini duyan Adem şoke olurken, atölyede başına silah dayayarak herkese korku dolu anlar yaşatıyor. Patlayan silah sesi ise akıllara "Adem kendini vurdu mu?" sorusunu getiriyor. Aziz, atölyede Mustafa Kemal Paşa'nın gayretleriyle Hatay'da meclis kurulacağının müjdesini verirken Dayı ile konuşması dikkat çekiyor. "Tek yol var!" diyen Aziz'in atölyede ateş ettiği anlar akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

AZİZ'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Delege'nin elinde yüzüklerini gören ve gözyaşlarına boğulan Efnan, her şeyi itiraf edeceği sırada Pierre'in yalanıyla neye uğradığını şaşırdı. Pierre, Efnan'ın doktorlar için kendisinden yardım isterken biraz fevri davrandığı için nezarethanede bir gece geçirdiğini ve yüzükleri de orada unuttuğunu söyledi. Aziz, sevdiği kadının gerçekleri kendisinden gizlemesine tepki gösterse de Efnan'ın sözleri sonrası onu sımsıkı kucakladı. Dilruba'nın hamile olduğunu ancak ilaç içerek buna son vermek istediğini öğrenen Payidarlar yardım etmesi için Ebe Nine'yi çağırdı. Ebe, verdiği ilaçla bebeğin hayata tutunması için elinden geleni yaptı. Efnan'ın peşini bırakmayan Pierre genç kadını yine evine davet etti. Gelmemesi durumunda kendisinin Aziz Payidar'a gideceğini söyleyen Pierre, Efnan'ı bir kez daha büyük bir çıkmaza soktu. Pierre'in sıradaki hedefi ise Adem Payidar oldu. Adem atölyedeki hisseleri kendisine satmazsa Pierre, Dilruba'nın ayrılma isteğini gerçekleştirecek ve boşanma belgeleri imzalayacaktı. Dilruba'nın çaresiz haline dayanamayan Aziz, Dilruba'yı çiftliğe getirmek zorunda kaldı. Aziz, kendisi yüzünden Adem'le evlendiği için Dilruba'ya sırtını dönemezken bu durum Efnan'ı çok rahatsız etti. Bebeğin yaşadığını öğrenen Dilruba, Ebe'ye para vererek herkese çocuğun düştüğünü söylemesini istedi. Bunu duyan Efnan, Dilruba'nın entrikaları karşısında hayrete düştü. Aziz'in Dilruba'yı götürdüğünü öğrenen Adem, çiftliği bastı. Aziz, Dilruba'nın Adem'le gitmesine izin vermezken karısını alamayan Adem, Aziz'e karşı intikam yemini etti. Ebe ile konuşmaları duyan Efnan, her şeyi Aziz'e anlatacağını Dilruba'ya söylerken; Dilruba elindeki büyük kozu kullandı. Dilruba, Efnan'ın düğün gecesinde Pierre'in yanında olduğunu biliyordu. Dilruba'nın kendisine kalan paradan Pierre sayesinde haberdar olan Adem, karısı ile barışmak için Aziz'in yanına gitti. Aziz'in çocuğun düştüğünü söylemesiyle Adem'in bir anda gözü döndü ve Dilruba'yı getirmezse atölyedeki hisselerini Fransızlara satacağını ilan etti. Efnan'ı zorla yanına getiren Pierre, son bir istekte bulundu. Genç kadından halı dokumasını isteyen Pierre, Efnan'dan istediği yanıtı alamadı. Dilruba'yı almak için sağlam bir oyun kuran Adem; Dilruba, Pierre ve Aziz'i atölyeye çağırdı. Dilruba'ya atölyenin hisselerini Pierre'e satacağını yazdığı bir mektup göndererek genç kadını adeta tehdit etti. Bu sırada babası Veysi ile Dilruba'nın konuştuğunu gören Efnan, Dilruba'nın babasından silah aldığını öğrendi ve hızlıca Aziz'e haber verdi. Adem'in karşısına çıkan Dilruba silahını doğrulttu. O sırada yetişen Aziz, Dilruba'ya engel oldu. Adem, sözleriyle Dilruba'yı kışkırtsa da Aziz'i dinleyen Dilruba silahını indirdi. Nefes kesen anların ardından asıl sürpriz atölyede Aziz'i bekliyordu. İkilinin karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuldu. Atölyenin sahibi gibi dolaşan Pierre, Efnan'ın resmini duvara asmıştı. Efnan'ın resmini duvarda gören Aziz, dehşete düşerken Pierre, Aziz'in vurulduğu gece Efnan'ın kendisine modellik yaptığını söyledi. Pierre zaferinin tadını çıkarırken, Aziz'in duydukları karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!



İşte Aziz'in 22. Bölüm Tanıtımı;