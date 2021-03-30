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Aziz Tetteh'in evlat acısı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Ganalı orta saha futbolcusu Abdul-Aziz Tetteh'in 5 aylık olarak erken dünyaya gelen çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aziz Tetteh'in evlat acısı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen 30 yaşındaki Ganalı futbolcu Abdul-Aziz Tetteh büyük bir acı yaşadı. Ganalı futbolcunun, 5 aylık olarak erken dünyaya gelen çocuğu, doğumdan sonra bir süre tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada ise, "Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua’nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tetteh ve ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Akosua’nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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