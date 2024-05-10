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        Haberler Gündem Taziye evinden dönüyordu! Taksi çarptı - Güncel haberler

        Taziye evinden dönüyordu! Taksi çarptı

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde taziye evinden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:24
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        Taziye evinden dönüyordu! Taksi çarptı
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        Kadir K'nin (39) kullandığı taksi, Seferihisar-İzmir kara yolunun Düzce Mahallesi geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Kızılay'a çarptı.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kızılay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Taksi sürücüsü, gözaltına alındı.

        Dilber Kızılay'ın vefat eden bir yakını için Düzce Mahallesi'ndeki taziye evine gittiği, evine dönmek üzere yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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