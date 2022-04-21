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Aziz yeni bölüm 2.tanıtımı yayınlandı! Aziz 22.bölümde neler olacak?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Aziz'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Aziz yeni bölüm 2.tanıtımı yayınlandı! Aziz 22.bölümde neler olacak?

Aziz, Dilruba'ya Adem'i bırakması gerektiğini söylerken bunun için ne yapacakları merak konusu oluyor.

DİLRUBA'NIN AZİZ'E TEKLİFİ NE OLACAK?

Kenan, halka yardım ederek onların desteğini kazanmaya çalışırken Aziz ve Efnan, Kenan'ın oy toplama amacıyla gözlerini boyamaması için insanları uyarıyor. Dilruba'ya "Geri dönüp Aziz Payidar'a reddedemeyeceği bir teklifte bulunabilirsiniz..." diyen Pierre'in amacı seyircinin aklında soru işareti bırakırken tanıtımda Dilruba'nın Aziz'in yanına gittiği anlar heyecanla bekleniyor.

AZİZ'İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre, Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır. Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

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