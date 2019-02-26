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AİLE POZU

Azra Akın, 2 aylık olan oğlu Demir ve eşiyle çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren Akın'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve 'Maşallah' yorumu aldı.