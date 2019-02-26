Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi

Giriş: 26.02.2019 - 07:37 | Güncelleme:  

Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Akın, 2 aylık olan bebeği ve eşiyle çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. 2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, İstanbul’da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuşmuştu.

  • 2Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    AİLE POZU

    Azra Akın, 2 aylık olan oğlu Demir ve eşiyle çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren Akın'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve 'Maşallah' yorumu aldı.

  • 3Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    "BENZERSİZ BİR DUYGU"

    Akın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa, "Bir hafta önce bugün oğlumuz Demir'i kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık. Gerçekten benzersiz bir duygu... Bebek anne ve baba sağlıklı" notunu düşmüştü.

  • 4Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    "HAYATIMA ANLAM KATANSIN"

    İlk annelik heyecanı yaşayan Azra Akın, eşi Atakan Koru'nun doğum gününü paylaştığı romantik bir fotoğrafla kutlamıştı. Akın, paylaşımına "Hayatıma anlam katansın... İyi ki doğdun... Seni çok seviyoruz... Azra ve Demir" notunu düşmüştü.

  • 5Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    Akın’a eşi Atakan Koru, bebek hediyesi olarak özel tasarım tektaş yüzük hediye etmişti.

  • 6Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 7Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 9Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 12Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 13Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 15Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 16Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 17Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 19Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 20Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 21Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 22Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 23Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 24Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 25Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 26Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 27Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 28Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 29Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 30Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 31Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 32Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 33Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 34Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    34|41
  • 35Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    35|41
  • 36Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    36|41
  • 37Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    37|41
  • 38Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    38|41
  • 39Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    39|41
  • 40Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 41Azra Akın eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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