UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'a konuk oluyor...
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
B36 TORSHAVN: 0 - BEŞİKTAŞ: 1 (8' Lens)
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Gundadalur
SAAT: 21:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Yevhen Aranovskiy
B36 TORSHAVN: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag
TEKNİK DİREKTÖR: Jakup A Borg
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin
YEDEKLER: Utku Yuvakuran, Negredo, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Vagner Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KARTAL, FAROE ADALARI'NA EKSİK GİTTİ
Siyah-beyazlı kulübün, UEFA'ya gönderdiği listeye göre takım kadrosunda Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida yer almadı.
Beşiktaş'ın takım listesinde şu isimler bulunuyor:
Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love.
ST. JOSEPH VE OFK TİTOGRAD'I ELEDİ
B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.
FENERBAHÇE ELEMİŞTİ
Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 205. MAÇINA ÇIKIYOR
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 103. MAÇI
Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi
|82
|27
|19
|36
|85
|131
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|102
|46
|21
|35
|159
|125
|Toplam
|204
|77
|44
|83
|265
|294
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