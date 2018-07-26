UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'a konuk oluyor...

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B36 TORSHAVN: 0 - BEŞİKTAŞ: 1 (8' Lens)

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Gundadalur

SAAT: 21:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Yevhen Aranovskiy



B36 TORSHAVN: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag

TEKNİK DİREKTÖR: Jakup A Borg

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin

YEDEKLER: Utku Yuvakuran, Negredo, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz, koşan, dinamik, agresif oynayan bir takım. Dolayısıyla disiplinli bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda iyi bir sonuç almak istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve iyi bir sonuçla ayrılırız ŞENOL GÜNEŞ

KARTAL, FAROE ADALARI'NA EKSİK GİTTİ

Siyah-beyazlı kulübün, UEFA'ya gönderdiği listeye göre takım kadrosunda Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida yer almadı.



Beşiktaş'ın takım listesinde şu isimler bulunuyor:



Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love.



ST. JOSEPH VE OFK TİTOGRAD'I ELEDİ



B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.



FENERBAHÇE ELEMİŞTİ



Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 205. MAÇINA ÇIKIYOR



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 103. MAÇI



Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 204 77 44 83 265 294

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