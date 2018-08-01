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B36 Torshvan Teknik Direktörü Jakup A Borg: İşimiz çok zor

Beşiktaş'ın yarın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı B36 Torshvan Teknik Direktörü Jakup A Borg, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Faroe Adaları ekibinin hocası, "Beşiktaş karşısında işimiz çok zor" ifadelerini kullandı

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 22:04:46 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın konuk edeceği B36 Torshvan'ın teknik direktörü Jakup A Borg, işlerinin zor olduğunu söyledi.

A Borg, mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "İlk maçtaki skora göre burada işimiz çok zor." dedi.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirten A Borg, "Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

B36 Torshavn oyuncusu Odmar Faerö ise siyah-beyazlı ekipte uluslararası deneyime sahip oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir atmosferde oynayacağız. Ancak biz buna milli maçlarda alıştık." diye konuştu.

Bu arada Faroe Adaları temsilcisi, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

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